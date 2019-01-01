هجوم بالسكاكين في بريطانيا والشرطة تغلق محطة قطار مانشستر

المواطن - متابعة

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصاً نفذ عملية طعن لـ3 مواطنين بالسكاكين، قبل أن يسيطر عليه أفراد من أمن محطة قطار في مانشستر.

وأغلقت السلطات محطة قطار في مانشستر، وفرضت طوقاً أمنياً على مكان الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

ووفقاً لصحف إنجليزية فإنه تم طعن ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في محطة مانشستر فيكتوريا، وقال شهود عيان إنهم رأوا الرجل ينفذ هجومه، وتم استدعاء ضباط من شرطة النقل البريطانية (BTP) قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل في ليلة رأس السنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة إلى المستشفى، كما تلقى ضابط BTP العلاج بعد طعنه في الكتف.