هجوم حاد من رئيس #النصر على اتحاد الكرة ورئيسه

هجوم حاد من رئيس #النصر على اتحاد الكرة ورئيسه

2019/01/29
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

تفجر غضب رئيس النصر، سعود آل سويلم، في وجه اتحاد كرة القدم ورئيسه قصي الفواز عبر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وطالب آل سويلم بابتعاد الفواز عن منصبه؛ نظير الفشل الذي صاحب فترة عمله على صعيد الدوري والمنتخب والإتحاد، كما وصف آل سويلم في تغريدة أخرى قصي الفواز بالفاشل إداريًّا وعمليًّا.

واستشهد آل سويلم بما حدث في لجنة المسابقات الأسبوع الماضي من تخبط وتضارب حول أزمة مباراة النصر وأحد؛ مما أدى لاستقالة رئيس اللجنة ونائبه، كما تطرق آل سويلم لإقالة الإنجليزي كلاتبيرغ ن لجنة الحكام والأسترالي كينشنغ من لجنة الانضباط والأخلاق.



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