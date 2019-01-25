هدف #النصر السابق يعود لتدريب موناكو الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي موناكو الفرنسي عن تعاقده من جديد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريب النادي الفرنسي لمدة موسمين ونصف الموسم خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي موناكو عبر الإنترنت أن المدرب ليوناردو جارديم سيتولى تدريب النادي الفرنسي بداية من يوم الأحد بعد إقالة المدرب الفرنسي تيري هنري.

وقدم نادي موناكو أداء سيء للغاية مع المدرب الفرنسي تيري هنري، حيث خسر فريق الإمارة من نادي ستراسبورج الفرنسي بخماسية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

كذلك خسر نادي موناكو تحت قيادة هنري في بطولة كأس فرنسا من نادي ميتز بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن المدرب ليوناردو جارديم كان مرشحًا لتدريب نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تقابل مع سعود آل سويلم رئيس العالمي للاتفاق على تدريب النصر لكن لم يتم التوصل لاتفاق.