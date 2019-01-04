هدف #النصر يفسخ عقده مع بنفيكا

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي فسخه عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمس الخميس بسبب سوء نتائج الفريق حاليًا في الدوري البرتغالي.

وكان بنفيكا تعرض للخسارة من نادي بورتي مونينسي في الدوري البرتغالي أول من أمس الأربعاء بنتيجة هدفين دون رد.

وذكر موقع PUNCH أن نادي بنفيكا أعلن في بيان رسمي له عن إقالة المدرب روي فيتوريا من منصبه، مع تعيين المدرب برونو لاجي مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لبنفيكا.

ويذكر أن المدرب روي فيتوريا كان دخل ضمن قائمة المرشحين في الفترة الأخيرة لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلفًا للمدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو.

يحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو تولى تدريب النصر مؤقتًا بعد إقالة جوزيه كارينيو.