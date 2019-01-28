هدف #الهلال يتبرع بـ 4000 يورو .. تعرّف على السبب

المواطن - محمد سمعة

أقدم اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز نجم نادي أتالانتا الإيطالي على تصرف إنساني بعد اختفاء طائرة مواطنه إيمليانو سالا نجم نادي نانت الفرنسي السابق ولاعب نادي كارديف سيتي الويلزي في بحر المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا يوم 21 يناير الجاري.

وذكر موقع THE NATIONAL أن أليخاندرو غوميز تبرع بمبلغ مالي قدره 4000 يورو مع نجوم كرة القدم في أوروبا مثل الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي أدريين رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لاستئناف عمليات البحث عن طائرة إيمليانو سالا بعد توقف البحث من قبل السلطات البريطانية.

وكانت طائرة إيمليانو سالا سقطت في بحر المانش مساء الاثنين الماضي أثناء طيرانها في الأجواء بين فرنسا وبريطانيا، حيث كان سالا أنهى متعلقاته في نادي نانت الفرنسي ليسافر إلى ويلز للانضمام لنادي كارديف سيتي.

ويذكر أن نادي الهلال كان وضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب أليخاندرو غوميز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تقدم بعرض قدره 15 مليون يورو لضم اللاعب الأرجنتيني لكن نادي أتالانتا رفض التفريط في اللاعب وقتها.