 هدف يشارك بفرع متنقل لتقديم أكثر من 120 وظيفة لأبناء الجوف

المواطن - واس

يقدم فرع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالجوف أكثر من 120 وظيفة من خلال فرعه المتنقل والمشارك بالمهرجان الدولي للزيتون بالجوف في نسخته الثانية عشر، والمجهز لاستقبال ذوي الإعاقة من خلال مصعد مخصص لهم .

وأوضح مدير عام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الجوف بسام بن ذياب الدرعان أن الفرع يقدم أكثر من 120 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة في تخصصات متعددة مثل الهندسة والتخصصات الصحية والمحاسبة والحاسب الآلي بالإضافة لعدد من الوظائف التي شملها قرار التوطين في 12 نشاط حددتها وزارة العمل في وقت سابق.

كما يقدم برامج دعم تدريبية وتوظيفية والمقدمة لخدمة عملاء “هدف” من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، ويعرف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات الذي يقدم دعماً مالياً يصل لـ 50% من الراتب لمدة 3 سنوات دعماً للمنشآت التي تساهم في توطين الوظائف، وكذلك برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” الذي يساهم في تدريب الباحثين عن العمل ، مبينا أن الفرع يضم أجهزة حاسب آلي وشبكة اتصال خلوية متكاملة لتمكين طالبي العمل عند زيارة الفرع المتنقل من استعراض الوظائف المتاحة على البوابة الوطنية للعمل، ومن ثم التقديم على الوظيفة المناسبة في أي محافظة أو مدينة حول المملكة.

وأبان مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالجوف أن الفرع المتنقل المشارك في مهرجان الزيتون هو أحد 4 فروع متنقلة تستهدف الوصول للعملاء في الأنشطة والمهرجانات والفعاليات للوصول لعملاء “هدف” في محافظات ومدن المملكة، ويعمل الفرع المتنقل خلال مهرجان الزيتون على تقديم خدمات التوظيف للباحثين والباحثات عن عمل وارشادهم للتسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” ، كما يقدم شرحاً تفصيلياً عن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية مثل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات وبرنامج تمهير للتدريب على رأس العمل وبرنامج قرة والذي يدعم تسجيل أبناء الموظفات في حضانات الأطفال وبرنامج “وصول ” الذي يدعم تنقل موظفات القطاع الخاص من وإلى أماكن عملهن ، وسيقدم “هدف” خلال مشاركته في مهرجان الزيتون ورشة عمل في الإرشاد المهني تركز على كيفية إعداد السيرة الذاتية لطالب العمل ومهارات المقابلات الشخصية.