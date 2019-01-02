هذا الهاتف الأفضل للتصوير في الوضع الليلي

المواطن - متابعة

أوردت مجلة “كمبيوتر بيلد” أن الوضع الليلي في كاميرات الهواتف الذكية يساعد المصور في التقاط صور جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وأظهرت نتائج اختبار المجلة الألمانية أن هاتف جوجل “بيكسل 3” الجديد يوفر أفضل نتائج للتصوير في الوضع الليلي.

وأضافت المجلة أن الهاتف الذكي، الذي تم طرحه في الأسواق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمتاز بكثافة الألوان والصور الغنية بالتفاصيل، كما جاء في المرتبة الثانية هاتف هواوي Mate 20 Pro.

وقد شمل اختبار المجلة الألمانية ستة هواتف ذكية من الفئة الفاخرة، وقد حصل على تقييم “مقبول” هاتف Axion 9 من شركة ZTE وكذلك هاتف وان بلس OnePlus 6T. ومن بين الأجهزة، التي شملها الاختبار، جهاز سامسونج جالاكسي S9 وهاتف آيفون XS، ولكن لا يوجد بها وضع ليلي محدد.

وفي ظل ظروف الإضاءة السيئة ينصح الخبراء الألمان باستعمال الوضع الاحترافي Pro مع هاتف سامسونج جالاكسي S9 أو استعمال تطبيق من الشركات الأخرى، كما يمكن إضافة الوضع الليلي إلى هاتف آيفون من خلال استخدام التطبيقات الأخرى مثل تطبيق ProCamera.