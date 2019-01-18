هذا سعرها.. سيارة برمائية تنقلك بين اليابس والماء

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاع مفهوم اختباري جديد للسيارات أن يقدم حلًا جذريًا لمشكلة الزحام المروري في شوارع العالم، وذلك عن طريق استغلال الأوساط المائية للتنقل.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم كشف النقاب عن تصميم سيارة فخمة برمائية تسمح لمالكيها الأغنياء باستخدام المسطحات المائية من أجل التنقل إلى أماكن مختلفة.

ووفقًا لمصمميها، فإن “Amphi-X” وهو مفهوم اختباري لسيارة برمائية قادرة على السير برًا وبحرًا، يعمل بالطاقة الكهربائية، وتستطيع السيارة السير بسرعة أكثر من 260 ميلا في الساعة (418 كم / ساعة) على الأرض ومتوسط سرعة أكثر من 90 ميلا في الساعة (145 كم / ساعة) في الماء، وهو نفس معدل السرعات للقوارب الحديثة.

وقد تم تصميم السيارة لأغنياء العالم الفائقين لتجنب الطرق المزدحمة للمدن الكبرى، ولكنها تأتي بتكلفة كبيرة تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

يقول مبتكرو السيارة إن السيارة المستقبلية مستوحاة من سيارات الطرق الممتازة، بما في ذلك سيارة بوجاتي فيرون التي يصل سعرها إلى 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) ولامبورجيني أفينتادور، وهي من الإصدارات المفضلة لأغنى السائقين في العالم.