هذا ما فعله ملك الأردن مع عامل نظافة يشاهد مباراة بلاده من خلف الزجاج

المواطن - متابعة

في بادرة إنسانية، استضاف ملك الأردن بمنزله، عامل نظافة ظهر في صورة متداولة، وهو يشاهد مباراة منتخب بلاده من خلف الزجاج.

ولم يكن يتوقع عامل نظافة أردني فقير أن يكون رفيقا للملك عبد الله الثاني في مشاهدة إحدى مباريات المنتخب في كأس آسيا 2019، بعد أن ظهر في صور على مواقع التواصل الاجتماعي بزي العمل يشاهد المباراة الأولى من خلف زجاح أحد المقاهي لعدم قدرته على تحمل تكلفة الجلوس داخله.

الشاب الأردني البسيط يدعى “خالد الشوملي”، استيقظ على دعوة من جلالة الملك وولي العهد لمشاهدة مباراة المنتخب الأردني أمام سوريا في القصر الملكي بالعاصمة عمان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره وهو يتوسط الملك وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، أثناء المباراة، التي انتهت بفوز منتخب الأردن 2-0، مشيدين بالموقف الإنساني.