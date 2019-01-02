هذا ما قاله أمير الجوف في اجتماعه الأول بمديري الإدارات

المواطن - واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية في المنطقة.

وقدم الحضور في بداية الاجتماع ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعين الله أن يعينه ويسدد خطاه.

واستهل سمو الأمير فيصل بن نواف الاجتماع بالشكر لله أولًا ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك استعرض سمو أمير منطقة الجوف مع مديري الإدارات سير العمل فيها ، وأوجه التعاون بين الإدارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا سموه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.