هذا ما يحدث عند إلغاء تسجيل الاختبار التحصيلي في قياس

كشف برنامج قياس عن الإجراءات المتبعة عند إلغاء التسجيل في الاخبتار التحصيلي بنسختيه الورقي والمحوسب.

وقالت خدمة العملاء في برنامج قياس إنه عند حذف ااتسجيل في الاختبار سيرجع المقابل المالي إلى ملف الطالب ويمكن الاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف طالب آخر.

وأضاف برنامج قياس ردًا على استفسار أحد المسجلين في الاختبار التحصيلي بالقول: يمكنك تعديل أو حذف تسجيلك “المحوسب أو الورقي” قبل موعد الاختبار بـ72 ساعة فقط من خلال ملفك الشخصي على موقع قياس.

يذكر أن مركز قياس كان قد فتح قبل أيام باب التسجيل للفترتين الأولى والثانية في اختبار التحصيل الدراسي للبنين على أن يتاح التسجيل للبنات يوم 28-1-2019م.

وكان مركز قياس قد أعلن في وقت سابق أن تكلفة الاختبار التحصيلي مائة ريال للتسجيل المبكر، ومائة وخمسون ريالًا للتسجيل المتأخر.

ويمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس من خلال الرابط التالي (هنا)

والمعروف أن الاختبار التحصيلي من مركز قياس ينقسم إلى نوعين:

الأول :اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

يقيس الاختبار مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم باللغة العربية.

هدف الاختبار: قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة.. وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية: 1- الأحياء

2- الكيمياء

3- الفيزياء

4- الرياضيات وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي). طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية: تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. إلخ تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية: 20 % من الصف الأول

30 % من الصف الثاني

50 % من الصف الثالث وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​ أما النوع الثاني فهو اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية