هذه أرخص وأفضل طريقة لخسارة الوزن

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أوضح الدكتور عزيز الخطيب، وهو طبيب للقلب في مركز ديترويت الطبي التابع لمستشفى هاربر في ولاية ميشيجان الأمريكية، أنه “بالنسبة للسواد الأعظم من الناس ربما لا توجد أي فوائد صحية لبدائل السكر.. أما من يستهلكون كميات مفرطة من السكريات خاصة المشروبات المحلاة بالسكر؛ فإن استخدام مصدر التحلية الخالي من السعرات الحرارية هو البديل الأقل إضراراً بالصحة”.

وأشار إلى أن إحدى الاستراتيجيات الأفضل لخسارة الوزن هي الإكثار من شرب الماء، والذي يعد أفضل وأرخص طريقة للتخسيس وإنقاص الوزن.

وأبان في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “أظهرت إحدى الدراسات أن التحول من المشروبات الخالية من السكر إلى الماء ساعد النساء على خسارة الوزن.. وباستهلاك هذه البدائل تكون قد تجاوزت عقبة رئيسية على طريق الأكل الصحي وهي إدمان السكر”.

وقد أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تُحسن قليلاً مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول، وكذلك السكر في الدم.