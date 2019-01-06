هذه الشخصية الأكثر متابعة على كوكب الأرض عبر إنستغرام

المواطن - متابعة

وصل عدد متابعي حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو على “إنستغرام” إلى 150 مليوناً، ليصبح أول شخص على كوكب الأرض يمتلك هذا العدد على المنصة، متفوقًا على كل من سيلينا غوميز وأريانا غراندي.

ووفقاً لموقع sportbible الأمريكي، تفوّق رونالدو بهذا المعدل على مشاهير آخرين مثل سيلينا غوميز التي لم تستخدم حسابها منذ سبتمبر الماضي.

ويؤكد الموقع أن 15% من إجمالي مستخدمي إنستغرام يتابعون حساب رونالدو الذي تقدر تكلفة منشوره الترويجي الواحد بمبلغ 750 ألف دولار.

وأشار إلى أنه من ضمن مليار مستخدم على “إنستغرام”، تمكن 13 حساباً فقط من تجاوز حاجز الـ100 مليون متابع، من بينها حسابات “ميسي” و”نيمار” الذي بالكاد تجاوزها، بينما تخطاها رونالدو منذ عامين.

يذكر أن سيلينا غوميز تحتل المركز الثاني بعدد متابعين يصل إلى 144 مليوناً، أما أريانا غراندي فيتابعها 141 مليوناً.