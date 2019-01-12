هذه شروط فتح الحساب المصرفي والمستندات المطلوبة

المواطن - الرياض

الحساب البنكي هو سجل محاسبي يُفتح لدى بنك مرخص في المملكة، ينشأ بموجب عقد يسمى “اتفاقية فتح حساب”، موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل).

وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين وفقًا للأنظمة والأعراف والإجراءات سارية المفعول، والتي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب، بحسب “البنوك السعودية”.

شروط فتح حساب مصرفي:

إذا كان الشخص مواطنًا سعوديًّا، فيتطلب الأمر صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للقصر فقط أو جواز السفر السعودي.

بالنسبة للوافدين، يتطلب الأمر إثبات الهوية وكذلك صورة جواز الوافد، أما إذا كانت بطاقة الإقامة ممغنطة فلا حاجة لصورة جواز السفر.

العنوان الوطني:

بالنسبة إلى العميل الحالي، لا يتم تجميد أو إلغاء أو إقفال الحسابات لمن لم يحدث بيانات عنوانه الوطني، ولكن سيكون من الصعب استمرار حصول العميل على خدمات أو منتجات بنكية جديدة بيسر وسهولة.

أما العميل الجديد فلن تتمكن البنوك من بدء علاقة مصرفية معهم في حال عدم وجود عنوان وطني لديهم.

المستندات العامة المطلوبة لفتح الحساب:

بطاقة تحمل نموذج التوقيع الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.

بصمة إبهام للأمي والختم الشخصي.

طلب دفتر شيكات وبطاقة صراف آلي في حالة طلب العميل.

إقرار العميل بأنه غير ممنوع شرعًا من التعامل معه وأن المعلومات التي قدمها صحيحة.

إقرار العميل بمسؤوليته تجاه الأموال المودعة في حسابه أو التي يودعها هو في حساب الغير.