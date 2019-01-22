هزازي اتفاقي حتى عام 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي هزازي حتى منافسات عام 2024.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتفاق لتجديد عقود لاعبيه، وضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمنافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، بعدما اكتسح الأمجاد بتسعة أهداف مقابل هدف.