هزة أرضية بقوة 3.8 درجة ريختر شمال غرب مدينة حقل

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت اليوم هزة أرضية تبعد حوالي 42 كم شمال غرب مدينة حقل، في تمام الساعة 18:59:51 بالتوقيت المحلي الموافق 15/ 1/ 2019م، وبلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، مؤكدًا أن تأثير الهزة لا يتعدى غير الإحساس بها فقط.

ومن جانبه، طمأن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين، الدكتور هاني زهران، الأهالي والمقيمين أنه لا داعي للخوف والقلق؛ لأن الهزة ضعيفة على مقياس ريختر، مشددًا على أن الهيئة تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة من أجل أمن وسلامة الأهالي.