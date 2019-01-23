هكذا تفاعل منسوبو تعليم الرياض مع المنتدى التعليمي الأول للرياضيات

المواطن - الرياض

يأتي المنتدى التعليمي الأول للرياضيات في الرياض ‏تحقيقًا لرؤية وطن طموح واقتصاد مزهر.

أقيم المنتدى التعليمي الأول للرياضيات الرياض تحت إشراف رئيسة وحدة الرياضيات بإدارة تعليم الرياض الدكتورة إيمان المجاهد، حيث افتتح المنتدى وكيل الوزارة الدكتورة هيا العواد، وبحضور مساعدة الشؤون التعليمية بإدارة تعليم الرياض الأستاذة ريم الراشد، ومديرات المكاتب ومساعدات الشؤون التعليمية ومشرفات الرياضيات ومعلمات الرياضيات.

‏ وفي كلمتها الافتتاحية تحدثت الدكتورة إيمان عن الهدف من هذا المنتدى: وهو تعزيز التواصل العلمي، وتبادل الخبرات بين المعلمات، واستثمار نتائج الدراسات والرسائل العلمية للمعلمات (ماجستير ودكتوراه)، ودعم ونشر المشاريع والتجارب العلمية، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة للبحوث والدراسات، وكذلك من خلال الورش التدريبية.

الجدير ذكره أن حضور المنتدى في يوميه قارب 500 معلمة.

‏وتحدثت الأستاذة نوف بن نحيت على هامش أعمال المنتدى قائلة: إن المنتدى كان له أثر إيجابي عالٍ في تبادل الخبرات والتعرف على المستجدات في الأبحاث والتجارب ونأمل تكراره.

كما قالت الأستاذة مناير الحامد: لقد تشرفت اليوم بالمشاركة بملصقين علميين، ولقد سعدت بلقيا كوكبة من المهتمات والباحثات والمعلمات.

وذكرت الأستاذة هند الأسمري أنها رأت في هذا المنتدى انعكاسًا لمستجدات التعليم والتخطيط وزيادة الوعي بالمستجدات العملية والتعليمية.