هكذا تورطت إيران في القرصنة والتجسس الإلكتروني

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أفاد موقع “فاير آي” أن الحملة العالمية التي استمرت لسنوات من أجل قرصنة أنظمة الاتصالات الحكومية والبنية التحتية والإنترنت لها روابط مع إيران.

وأشار الموقع المعني بمتابعة تقارير التجسس الإلكتروني، إلى أن سبب أهمية تلك الحملة، هي أنها تستخدم مجموعة من التقنيات تُعرف باسم “اختطاف نظام أسماء النطاقات”، وهو أمر غير شائع بالنسبة لحملات بهذا الحجم.

نظام أسماء النطاقات يقوم بتغيير عناوين الويب إلى أخرى رقمية عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى اختطاف نظام أسماء النطاقات إلى تغيير سجل أسماء النطاقات للإشارة إلى عناوين الإنترنت المختلفة، وإعادة توجيه حركة المرور إلى نظام مختلف اختاره المتسللون.

وحسب “فاير آي”، فإن هذه الهجمات استهدفت العشرات من الضحايا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

واستخدم المتسللون عناوين الإنترنت في الهجوم الذي سبق استخدامه في الهجمات المنسوبة إلى إيران، والتي يؤكد “فاير آي” أنها ذات صلة بطهران.

وكانت إيران على صلة بالعديد من عمليات الاختراق التي لاقت شهرة واسعة عالمية، كما أنها حاولت استهداف العديد من المسؤولين في الشرق الأوسط عبر اختراق حساباتهم والبريد الإلكتروني لهم على مدى السنوات القليلة الماضية.