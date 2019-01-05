هكذا سيبدو هاتف سامسونج الجديد S10

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

ينتظر الملايين من متابعي الهواتف الذكية أحدث ما توصلت إليه شركة سامسونج الكورية العملاقة، والتي تعتزم أن تكشف عن النسخة الأحدث من هاتفها الذكي S10 خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه تم الكشف عن الهاتف المنتظر للشركة الكورية العملاقة، وذلك عبر تسريب أظهر الشكل الخارجي الذي سيكون عليه هاتف “S10” الجديد.

وأظهرت الصورة المسربة للهاتف الذكي الجديد، أنه يستخدم تقنية “شاشة بلا حواف”، وذلك استمرارًا للنسخ السابقة من الهواتف الذكية التي تنتمي لسلسلة “جالاكسي” الشهيرة للشركة الكورية.

وتستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتفها الأحدث S10، والذي من المتوقع أن يحمل راية عملاقة التكنولوجيا الكورية في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأكد موقع ”GSM Arena” المعني بالتكنولوجيا، أن بعض المعلومات تم تسريبها عن مواصفات النسخ الثلاث المنتظرة من الهاتف الذكي الجديد للشركة الكورية العملاقة.

وكشف حساب يحمل اسم “إيفان بلاس” على موقع تويتر، أحجام النسخ الثلاث المنتظرة من هاتف S10، حيث من المقرر أن تكون الأولى والتي تحمل اسم “Lite” بمساحة 5.8 بوصة، فيما ستكون الثانية “S10” بمساحة 6.1 بوصة، والأخيرة “S10+” بمساحة 6.4 بوصة.