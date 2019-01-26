هكذا علق تركي آل الشيخ على طلب أهالي شقراء بنقل فعاليات جرى الثيران

المواطن - الرياض

قرّر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية نزولاً عند رغبة أهل شقراء، مضيفا أن الفعاليات ستقام في مكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.

وأوضح آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “أهل شقراء الغاليين .. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة.. ورضاكم هدفنا”.

وأضاف: “لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص”.

وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن في المؤتمر الصحفي للهيئة، إقامة فعالية “جري الثيران”، وقال – حينها -: “هذه فعالية جري الثيران إحنا جبناها، وجبنا نفس الأسماء المتخصصين فيها، قاعد أفكر بس أخاف الديرتين يزعلوا مني”.

واستطرد آل الشيخ قائلا: “آل الشيخ”؛ قائلاً: “قاعد أفكر في القصب ولا شقراء، وإن شاء الله نعملها في المدينة القديمة”.