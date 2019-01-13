هكذا نعى اليمنيون اللواء محمد صالح طماح

المواطن - الرياض

نعى العديد من أبناء الشعب اليمني الشرفاء اللواء محمد صالح طماح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرًا بجراحه بعد العدوان الحوثي الغادر على معسكر العند صباح اليوم.

وأشاد اليمنيون بالدور الذي قام به اللواء محمد صالح طماح للدفاع عن اليمن ضد محاولات الانقلابيين المتتالية لتدمير اليمن ونهب مقدراته والنيل من شعبه.

في البداية قال أحمد بن الشهيد طماح : ننعى أنفسنا والشعب اليمني في استشهاد والدي اللواء محمد صالح طماح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية .. حزنُنا كبير ولكن روحه ليست أغلى من الوطن فهو في سبيل الله ومن أجل اليمن قدم روحه فرحمة ربي تغشاك.

الإعلامي بدر الصلاحي نعى الشهيد بقوله : اللواء طماح في ذمة الله .. كم هو مؤلم أن نفتقد أصدقاء نضال طويل وفي ظروف عصيبة تعيشها بلادنا محمد صالح طماح الرجل الذي كان صامدا صمود الجبال، ودع الوطن إلى جوار ربه لكنه سيظل في قلوبنا رحمك الله يا رفيق النضال وأسكنك الله الجنة والله إن العين تدمع على فراقك أيها الشهيد .

وأضاف الكاتب سام الغباري: ننعى بألم للشعب اليمني استشهاد اللواء محمد صالح طماح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية متأثرًا بجراحه بعد حادث الغدر الآثم للهاشميين الحوثيين في معسكر العند تعازينا لفخامة الرئيس ولأهله ومحبيه، ولي شخصيًا فقد عرفته فذًا من عريكة المجاهدين المخلصين للدين واليمن.. إنه يوم حزين”.

وقال الدكتور محمد الجميح : رحم الله شهيدًا يافع التضحية… يافع التاريخ…شهيد اليمن الكبير… رئيس الاستخبارات العسكرية اليمني… محمد صالح طماح الذي توفي متأثراً بجراحه جراء انفجار طائرة الحوثيين المسيرة في العند.

وقال السفير اليمني أحمد بن مبارك: رحمة الله على الشهيد البطل اللواء محمد صالح طماح عاش حرًّا مناضلاً ومدافعًا عن قيمه وثوابته وغادر وهو كذلك مدافعًا عن الثورة والجمهورية أمام المد الأمامي الشعوبي الإيراني .