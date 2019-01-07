هل استعجل بيتزي في استبعاد الفرج؟

المواطن - طارق سعد

لا يختلف اثنان على مدى تأثير الموهوب سلمان الفرج على وسط المنتخب السعودي، لما يمتلكه من فكر وإمكانات رجحت كفة الأخضر في مناسبات كبرى كمونديال روسيا الماضي وبطولة سوبر كلاسيكو التي استضافتها السعودية.

وجاء استبعاده رسمياً من قائمة الأخضر المشاركة في كأس آسيا بسبب الإصابة، وكان أشبه بالصدمة التي حلّت على الجمهور السعودي بعد تطمينات إيجابية عبر الصحافة الرياضية خلال اليومين الماضيين بدخول الفرج للتدريبات الجماعية، قبل أن يقرر الأرجنتيني بيتزي مدرب الأخضر البارحة استبعاد الفرج واستدعاء نوح الموسى بديلاً له.

وكلاعب بقيمة وأهمية الفرج، كان يستحق قرار بقائه أو استبعاده عن قائمة الأخضر في كأس أُمم آسيا وقتاً أطول للبت نهائياً بما يخدم مصلحة الأخضر، بل ويذهب عدد من عشاق الأخضر إلى أن بقاء الفرج حتى نهاية فترة تأهيله أثناء البطولة هو خيار متاح للاستفادة منه متى ما دعت الحاجة في الأدوار المتقدمة، بالنظر للتأهل المضمون للأخضر من مرحلة المجموعات إلى الدور الثاني.