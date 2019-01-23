هل تجب الزكاة على المقتنيات وإن بلغت قيمتها الملايين؟

المواطن - الرياض

رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على تساؤل بشأن الزكاة على المقتنيات والأدوات الشخصية وإن بلغت قيمتها الملايين.

وقال المنيع خلال حواره إلى برنامج “يستفتونك” على قناة السعودية إنه لا زكاة في المقتنيات والأدوات الشخصية والمعدة للاستهلاك، وإن بلغت الملايين؛ وذلك لأنها مهيأة للاقتناء وللاستهلاك؛ فلا زكاة فيها.

ولفت المنيع إلى أن الذي عليه جمع من أهل العلم أن الزكاة لا تجب إلا في كل مالٍ نامٍ بالفعل أو بالقوة، وهذه المقتنيات والأدوات الموجودة في بيته، والسيارات التي هي لاستعماله الشخصي، هذه لا تجب فيها الزكاة، وإن بلغت الملايين؛ فهذه مهيأة للاقتناء وللاستهلاك.