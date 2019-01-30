هل تغريدات رئيس #النصر تدخل ضمن نطاق حرية التعبير؟ .. رأي قانوني يُجيب

المواطن - محمد سمعة

علّق المحامي خالد البابطين على تغريدات سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر والتي وجهها منذ يومين للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز.

تغريدات نارية

وكان سعود آل سويلم انتقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، بجانب وصفه لقصي الفواز بالفاشل، مطالبًا إياه بالاستقالة من رئاسة اتحاد القدم.

تحدث المحامي خالد البابطين لبرنامج الوقت الأصلي عن تغريدات رئيس النصر قائلًا: من وجهة نظري أرى أن كلام رئيس النصر يدخل في حرية التعبير ورئيس النصر عضو في اتحاد القدم، تعبيره يدخل في حرية الرأي المتاحة وهناك أعضاء لم ينتقدوا ما قاله رئيس النصر.

وأضاف البابطين: اتحاد القدم عبارة عن أندية ويرأسها رئيس الاتحاد سواء تحت مسمى رابطة أو غيرها، وصمت الأعضاء في اتحاد القدم عن تغريدات آل سويلم يُعطي تلميحًا برضاهم فيما قاله رئيس النصر.

وأكمل المحامي حديثه قائلًا: مخاطبة نادي النصر من قبل اتحاد القدم وسؤاله عن موافقة النادي فيما قاله رئيسه أرى بأنها بلا معنى ولا تخدم قانونيًا.

واختتم خالد البابطين حديثه: الجمهور يجب أن يكون له صوت مؤثر وقوي في تعيين رئيس اتحاد القدم.

العقوبة بانتظار رئيس النصر

وكان القانوني أحمد الأمير قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن رئيس النصر مُهدد بالإيقاف لمدة عامل كامل عن ممارسة أي نشاط كروي مع دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال.

ويذكر أن سعود آل سويلم كان أطلق تغريداته الهجومية ضد اتحاد القدم ولجانه عقب فوز النصر على أحد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعرض النصر لبعض الأخطاء التحكيمية خلال المباراة.