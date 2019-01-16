هل سيتأثر دعم حساب المواطن بمراجعة أسعار البنزين ؟ القحطاني يجيب

المواطن - شريف النشمي - الرياض

نفى برنامج حساب المواطن تأثر الدعم المقدم للمواطنين بمراجعة أسعار البنزين التي تمت قبل أيام.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني في تصريحات خاصة لـ“المواطن” إن الدعم المقدم من البرنامج للمواطنين المستوفين للشروط لن يتأثر كون الدعم يغطي فرق التكلفة على سعر بنزين 91 كما أنه لم يطرأ أي تغيير على سعره، علماً أن سعر البنزين 95 لا تتم تغطية فرق تكلفته.

وكانت شركة أرامكو السعودية قررت مراجعة أسعار البنزين ابتداءً من 12 يناير 2019م وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

التسجيل في حساب المواطن مستمر

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.