هل هناك فترة معينة لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن 3 قطاعات؟

المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إنها لم تحدد فترة معينة للقرار الملكي الخاص بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم الأهلي والمسكن الأول للمواطن.

وأجابت الهيئة على سؤال وجهه مواطن جاء فيه: “هل لا تزال الدولة تتحمل القيمة المضافة للتعليم والصحة لهذا العام”، بالقول: لم تحدد فترة معينة للقرار الملكي الكريم الذي صدر بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن خدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم الأهلي والمسكن الأول للمواطن؛ وبناءً عليه سوف تتحمل الدولة الضريبة بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.