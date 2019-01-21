هل يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ؟ حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين للحصول على الدعم على أساس الحالة الوظيفية.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على سؤال بهذا المعنى من أحد المواطنين بالقول: لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال طلب من راغبي التسجيل إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية فلا بد من إرفاقها وتشمل صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم المستفيد.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.