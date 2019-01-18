هل يجب تعديل الدخل في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن على ضرورة إدراج العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي إلى بيانات الدخل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين جاء فيه : هل يجب تعديل الدخل على حسب العلاوة الشهر القادم؟

ورد حساب المواطن بالقول : نعم يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.