هل يحتاج مستفيدو الضمان التسجيل في حساب المواطن ؟ هنا الإجابة

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية التسجيل في البرنامج لمن لم يسبق له التسجيل من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على أحد مستفيدي الضمان يسأل عن التسجيل التلقائي في البرنامج بالقول إنه لا يوجد تسجيل تلقائي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبإمكان الراغبين التسجيل في البرنامج من خلال الموقع على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا) عن طريق ( تسجيل جديد ، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات ، وتقديم الطلب ).

التسجيل مستمر

هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.