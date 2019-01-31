هل يسير #الأهلي على خُطى #الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

مع إعلان الهلال رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لمدة موسم ونصف الموسم، قد يسير النادي الأهلي على خطى الهلال بالتعاقد مع مدرب جديد خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي والأهلي المصري مُرشح وبقوة لتدريب الراقي خلفًا للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ويمر الأهلي منذ بداية الموسم بفترة غير جيدة من حيث النتائج حيث ودع الراقي مؤخرًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب تواجده في المركز الرابع ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وابتعاده عن المنافسة على اللقب.

ويذكر أن بابلو غويدي كان تولى تدريب النادي الأهلي في صيف عام 2018 خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف والذي رحل بعد نهاية موسم 2017-2018 عقب احتلال الراقي للمركز الثاني.

تراجع في النتائج أدى إلى الاستقالات

وكان ماجد النفيعي تقدم باستقالته من رئاسة النادي الأهلي عقب خسارة الراقي من نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي في بطولة الدوري.

وقدم موسى المحياني فيما بعد استقالته من منصب مدير الكرة في الفريق الأول بالأهلي بعد أيام قليلة من استقالة النفيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الباطن في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري بعد غد السبت، حيث سيكون الراقي مُطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل منافسة نادي الشباب على نيل المركز الثالث في جدول الترتيب.