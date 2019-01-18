هل ينتقل خربين إلى العين الإماراتي؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم فريق الهلال، السوري عمر خربين، بات قريبًا من العودة إلى منافسات الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من بوابة نادي العين.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي العين الإماراتي تقدم بعرض لإدارة الهلال للتعاقد مع عمر خربين سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشرائه.

وكشف عمر خربين بعد خروج المنتخب السوري من دور المجموعات في كأس آسيا 2019، أنه يملك عرضًا من نادٍ إماراتي، ولكنه رفض الإعلان عن اسمه، مؤكدًا أنه سيحسم وجهته قريبًا.

وتعاقد نادي الهلال رسميًّا مع الإسباني غوناثان سوريانو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بجانب تفاوضه مع الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، ومن المتوقع أن يكون انضمامهم بدلًا من عمر خربين وجيلمين ريفاس.

ويسعى نادي العين الإماراتي لتعزيز صفوفه بلاعب مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ لتعويض رحيل نجمه حسين الشحات إلى صفوف الأهلي المصري؛ ما دفعه للتفاوض مع عمر خربين.

وسبق أن أعلن نادي بيراميدز المُنافس في الدوري المصري لكرة القدم، تعاقده مع عمر خربين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد حصوله على موافقة مجلس إدارة نادي الهلال، قبل أن تتجمد الصفقة.

يُذكر أن عمر خربين لعب في الظفرة الإماراتي من يناير 2016 حتى 2017، لينضم إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، وضمه الزعيم بشكل نهائي بعد ذلك.