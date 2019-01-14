هل يُقنع مدرب #النصر صديقه بالانضمام إلى العالمي؟

المواطن - محمد سمعة

مع تعيين المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أصبح المدرب يفكر في استغلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للتعاقد مع الصفقات المناسبة والتي تُفيد العالمي خلال النصف الثاني للموسم الجاري.

وكان نادي النصر، سعى في الفترة الماضية للتعاقد مع البرازيلي جوناس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي لكن اللاعب البرازيلي رفض الرحيل عن نادي بنفيكا.

وسبق للمدرب روي فيتوريا تدريب جوناس في نادي بنفيكا حينما كان الأول مدربًا للنادي البرتغالي، وتجمعهما علاقة صداقة قوية، قد تُساهم في إقناع فيتوريا للاعب جوناس بالالتحاق بصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان روي فيتوريا تولى تدريب نادي النصر لمدة موسم ونصف الموسم خلفًا للمدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو والذي تمت إقالته قبل أشهر بسبب سوء النتائج.

وسبق للاعب جوناس اللعب في صفوف نادي فالنسيا الإسباني قبل الانضمام لنادي بنفيكا البرتغالي.

يحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة.