هنا آخر موعد للتسجيل في برنامج الحصن .. عبر هذه الرابط

المواطن - الرياض

من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في برنامج الحصن يوم الخميس المقبل وفقاً للجدولة الزمنية المعلنة سلفاً.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن يوم 15 يناير الجاري بدء التسجيل في برنامج الحصن عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن التسجيل مستمر حتى 31 يناير 2019.

ويمكن التسجيل في برنامج الحصن من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع برنامج الحصن عبر الرابط التالي (هنا)

– تحديد اللغة التي ترغب التسجيل بها من بين العربية أو الإنجليزية.

– إدخال البيانات الشخصية الاسم الأول، الاسم الأخير، تاريخ الميلاد وغير ذلك.

– إدخال البيانات في الحقول الإجبارية شرط لاكتمال صحة التسجيل في برنامج الحصن.

– إدخال بيانات الاتصال بك وتحديد النوع (ذكر / أنثى).

وكان تركي آل الشيخ أشار في وقت سابق إلى أن التسجيل في برنامج الحصن متاح لكل السعوديين من داخل المملكة وخارجها.

وتعود فكرة الحصن إلى وقت تولي تركي آل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة حين وقع في نوفمبر 2017 عقد شراكة مع رئيس شركة TBS توشي شيكا إشيهارا اليابانية، ‏لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي الحصن في المملكة.

ونصّت الاتفاقية على أنه سيتم بناء قلعة الحصن بتصميم تراثي عربي، في مدينة الرياض على مساحة 300 ألف متر مربع، ‎لتضم أكثر من 50 تحدياً ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة، وسيكون عدد الجولات 13 جولة أسبوعية.

وأوضح تركي آل الشيخ في تصريح سابق أن مشروع الحصن يأتي ضمن رغبة الهيئة في صناعة رياضة جاذبة ومشوقة تحفز على الممارسة وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وصناعتها بصورة حديثة بعيداً عن التنافسية التقليدية، وأن هذه الألعاب بما تحمله من مغامرات وتحديات ستكون مصدر إلهام لصناعة النجاح وزيادة النشاط البدني والإقبال عليه، ضمن خطة الهيئة لإيجاد برامج رياضية نوعية وثرية، لتهيئة صناعة اقتصاد رياضي مزدهر.

وتتضمن المسابقة جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين والمشاركين، الذين يُتوقع أن يصل عددهم للآلاف في الموسم الأول للعبة وستكون التحديات متاحة للكافة محليًا وعربيًا، حيث تُعد تجسيداً للتراث السعودي الأصيل، بتقديم شخصيات بالزي التراثي لبعض المناطق السعودية، ويستغرق بناؤها 10 أشهر.