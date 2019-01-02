هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار صرف العملات العربية مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2076 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8174 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0140 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9862 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0783 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.7779 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.7326 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.8937 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1011 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 320.2449 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2489 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1905 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.2768 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 404.6957 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.6817 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3729 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3895 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5673 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0072 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 138.2661 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 155.2294 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.6738 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1034 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0229 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9776 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.2621 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7923 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0149 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 67.2012 ريال يمني