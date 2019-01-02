هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار صرف العملات العربية مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2076 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8174 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0140 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9862 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0783 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.7779 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0315 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.7326 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.8937 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1011 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 320.2449 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2489 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1905 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.2768 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 404.6957 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.6817 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3729 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3895 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5673 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0072 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 138.2661 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0064 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 155.2294 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.6738 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1034 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0229 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9776 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.2621 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7923 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0149 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 67.2012 ريال يمني