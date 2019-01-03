هواوي P Smart هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة

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أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي P Smart الجديد بشاشة قياس 6.21 بوصة بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل، ويأتي الهاتف الذكي الجديد بدون حواف تقريباً.

وتروج شركة هواوي لهاتفها الجديد من خلال كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي أثناء التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي لهاتف هواوي، الذي يوفر أيضا وظيفة التعرف على الوجه، ويأتي في جسم مصنوع من قطعة واحدة باللون الأسود أو الأزرق، ويبلغ سُمك جهاز P Smart حوالي 7.95 ملم ولا يزيد وزنه على 160 غراماً، ويزخر ببطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي على معالج Kirin 710 من الفئة المتوسطة مع ذاكرة عشوائية سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، كما يمكن زيادة سعة الذاكرة حتى 512 غيغابايت من خلال بطاقة الذاكرة Micro SD الخارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف هواوي الجديد تقنية البلوتوث 4.2 وشبكة WLAN اللاسلكية، بالإضافة إلى تقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية LTE، ويعتمد الهاتف الذكي P Smart على نظام تشغيل غوغل أندرويد 9.0 (Pie) مع واجهة المستخدم (EMUI 9.0).

وأعلنت الشركة الصينية عن إطلاق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 10 يناير (كانون الثاني الجاري.