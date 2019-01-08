هوساوي والسهلاوي.. الأكثر مشاركة وتسجيلًا ضد كوريا الشمالية

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد راشد في مدينة دبي، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ولعبت السعودية ضد كوريا الشمالية 9 مرات من قبل، ويُعد النجم أسامة هوساوي هو أكثر لاعبي الأخضر مشاركة في مواجهات المنتخبين برصيد 4 مباريات.

ويُعد النجم محمد السهلاوي على رأس قائمة أكثر لاعبي الأخضر تسجيلًا في مباريات السعودية ضد كوريا الشمالية برصيد هدفين.

وشهدت مباريات السعودية ضد كوريا الشمالية السابقة تسجيل 18 هدفًا، ونجح لاعبو الأخضر في إحراز 12 هدفًا، فيما اهتزت شباكهم بـ6 أهداف.

وجاءت مباريات السعودية ضد كوريا الشمالية السابقة، كالتالي: 4 مواجهات في تصفيات بطولة كأس العالم، ومواجهتان في دورة الألعاب الآسيوية، ومواجهتان وديتان، بجانب لقاء وحيد ضمن منافسات كأس آسيا 2015.

وبعد مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية اليوم، يستعد الأخضر لمواجهة المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم، يوم السبت المقبل، ويختتم مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 بلقاء قطر.