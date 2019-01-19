هوساوي والشهراني جاهزان لمواجهة #اليابان_السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن جاهزية الثنائي عمر هوساوي وياسر الشهراني للمشاركة في مباراة اليابان والسعودية المقبلة.

ويُشارك عمر هوساوي وياسر الشهراني في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية الآن، بعد اكتمال جاهزيتهما، وحصولهما على التصريح الطبي.

وكان يخوض النجم ياسر الشهراني تمارين خاصة خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية.

وأدى عمر هوساوي تمارين خاصة؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق اليُمنى، الأمر الذي تسبب في غيابه عن أول مباريات السعودية في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الياباني، يوم الاثنين، على إستاد الشارقة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.