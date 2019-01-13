هوس جني الفقع يوقع المجازفين تحت طائلة العقاب

المواطن - الشمالية

بعد أن من الله تعالى على كثير من مناطق المملكة بالأمطار والسيول ومن بينها منطقة الحدود الشمالية، ظهرت علامات الربيع باكرا وحمل معه النبتة محبوبة الكثير ( الكمأ ) ” الفقع “، حيث ظهر الفقع في أماكن متفرقة بمنطقة الحدود الشمالية مبكرا لكن بشكل متفاوت.

أماكن الفقع في رفحاء

أكد عدد من المهتمين بجني الفقع لـ “ المواطن “ أن هناك أماكن عدة ظهر فيها الفقع بأحجام متفاوتة وكميات متوسطة إلى قليلة ومنها : غرب هجرة زهوة التابعة لمحافظة العويقيلة شرق جنوب مركز شعبة نصاب 150 كيلو شرق محافظة رفحاء في شعيب غنيم وما جاوره غرب فيضة أم العصافير 50 كيلو جنوب محافظة رفحاء المنطقة الواقعة بين هجرة حدق الجندة وقيصومة فيحان.

انتعاش تجاري

وشكل ظهور الفقع أسواقا عدة لتداول الفقع بين المستهلكين وجامعيه وتجار التجزئة ومنها : سوق مفرق أم رضمة شرق شعبة نصاب، حيث يكثر فيه عرض وشراء الفقع بكميات جيدة جعل منه دخلا يدر آلاف الريالات على بعض الأسر.

وتفاوتت أسعار الفقع على حسب حجمه ونوعه حيث كان معدل متوسط السعر 100 ريال للكيلو تقريبا.

الحوم حول الحمى

تعتبر الأماكن المحمية من أكثر أماكن الفقع في المنطقة جعل منها هدفا لبعض جامعي الفقع إلا أن الجهات المعنية تقف بقوة أمام جموح اندفاع البعض نحو الفوز بأكبر كمية من الفقع ومعاقبة المتجاوزين.

وحذرت المديرية العامة لحرس الحدود في وقت سابق من الاقتراب من الحدود وقال المديرية : منطقة الحدود موضحة بلوحات إرشادية ومحددة بسواتر ترابية يجب عدم الاقتراب منها تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في النظام.