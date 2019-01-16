هيئة الرياضة تُشكل لجنة للتحقيق حول سوء أرضية ملعب الملك فهد

المواطن - محمد سمعة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة قرر تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب الملك فهد الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر بيانًا أكدت فيه أن لجنة التحقيق ستناقش أسباب سوء جاهزية ملعب الملك فهد، بالإضافة إلى تعيين عبد الإله الدلاك مساعد رئيس هيئة الرياضة لتولي رئاسة لجنة التحقيق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُباشر لجنة التحقيق عملها بصورة فورية ويتم رفع التقرير حيال ذلك بصورة عاجلة.

وكان نادي النصر تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل كافة مباريات العالمي في الرياض إلى ملعب النادي بدلًا من إقامتها على ملعب الملز وملعب الملك فهد لسوء أرضية الملعبين.

ويذكر أن ملعب الملك فهد الدولي كان استضاف بالأمس مباراة النصر والأنصار في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.