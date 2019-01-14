هيئة الصحفيين توافق على تشكيل لجنة للاستشارات القانونية

المواطن - الرياض

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه العاشر صباح يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيس المجلس الأستاذ خالد المالك.

وبعد مناقشة جدول الأعمال المعروض عليه، اتخذ حيالها ما يلي:

الموافقة على تشكيل لجنة قانونية في الهيئة تضم عدداً من المستشارين القانونيين لاستقطاب قانونيين متطوعين في اللجنة من داخل الهيئة وخارجها، لتقديم الاستشارات القانونية للهيئة وأعضائها، وتنظيم ندوات وحلقات نقاش حول الإطار القانوني للنشر الصحفي، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمجال القانوني والتنظيمي للصحافة والصحفيين، وقد أجل المجلس النظر في عدد من الموضوعات للجلسة القادمة لاستكمال بعض المعلومات المرتبطة بها، ليكون قرار المجلس متسقاً مع هذه المعلومات.

وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به ملتقى الإعلام والاتصال بالأحساء ليكون عمله تحت مظلة الهيئة، وفوض المجلس رئيسه، وعضو المجلس الأستاذ عبدالوهاب الفايز مع الأمين العام بالتباحث مع ممثلين للملتقى وفق الضوابط التي أقرها المجلس في جلسته الخامسة، المتعلقة بافتتاح فروع للهيئة في مدن المملكة.

ناقش المجلس العروض التي تقدم بها بعض زملاء المهنة لتنمية موارد الهيئة وجلب رعايات للأنشطة المختلفة، ووافق من حيث المبدأ على هذه العروض، على أن يوكل استكمال الأمر معهم للجنة المشكلة سابقاً من مجلس الإدارة من أعضائه الأساتذة: عبدالوهاب الفايز، منصور الشهري، ناصر الحقباني، أمين عام الهيئة، للقاء المتقدمين بهذا الطلب، وتحديد ضوابط لنشاطهم.

إقرار تأمين عدد من المتطلبات الرئيسية لمبنى الهيئة لتمكينه من توفير الأجواء المناسبة للعمل، وأبرزها: استبدال وحدات التكييف، وتهيئة القاعة الرئيسية بالمتطلبات اللازمة بما يمكنها من استضافة المناسبات المختلفة للهيئة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة.