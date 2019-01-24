هيا الشعيبي غير وبدون لغلوغ!

المواطن - متابعة

جذبت النجمة الكويتية هيا الشعيبي أنظار متابعيها بصورة حديثة لها قبل ظهورها ببرنامج THE PLANE الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، حيث تفاجأ متابعوها بالتغير الكبير في شكلها.

وظهرت هيا الشعيبي بشكل مغاير تمامًا بل وملامح مختلفة وجسد رشيق بعد أن خسرت الكثير من وزنها لتلفت انتباه الجميع، خاصةً وأنها قد خضعت مؤخرًا لعملية شفط دهون وقص معدة من جديد لخسارة وزنها.

وقالت الفنانة هيا الشعيبي قبل أيام إنها ستخضع لعملية تجميل جديدة لإزالة الذقن واللغلوغ”.

هيا الشعيبي من مواليد 1 يناير 1979، وبدأت التمثيل بعمر صغير وذلك بعام 1993 عندما شاركت في مسرحية الحرمنة كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها.

وتواصلت بعد ذلك أعمال هيا الشعيبي في المسرح والتلفاز، واشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، ومن تلك الأدوار ظهر نجاحها بثنائي شكلته مع الفنان طارق العلي، واستمرت بالعمل معه من عام 2001 من خلال مسرحية آه يا درب الزلق وقدمت بعدها معه العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون وكان آخر عمل جمعهما مسرحية تحت الصفر عام 2013 الذي نشبت بعدها الخلافات بينهما حتى وصلت إلى القضاء.

وشقيق هيا الشعيبي هو ثامر ويعمل ممثلًا وأختها سارة مخرجة، فيما تزوجت هيا الشعيبي مرتين، الأولى من والد ابنها فهد، والثانية كانت بعام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد أنجبا مولودتهما الأولى فاطمة في مارس 2013، وأنجبا مولودهما الثاني جمال في أبريل 2015، وأنجبت مولودتهما الثالثة سكينة في أبريل 2017.

وفي عام 2011 خاضت هيا الشعيبي تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، حيث شاركت بتقديم برنامج “طارق وهيونة” الذي عُرض على قناة إم‌ بي‌ سي 1، وشاركها بتقديمه الفنان طارق العلي، وفي عام 2012 قدمت الجزء الثاني منه، وفي عام 2013 فقدمت الجزء الثالث منه.

وفي عام 2014 قدمت هيا الشعيبي برنامج “هو وهاي وهي” وشاركها تقديمه بشار الشطي وأمل العوضي، وفي شهر رمضان لعام 2016 قامت بتقديم برنامج “بيت هيونة” الذي بث على قناة فنون، وفي أكتوبر 2016 قدمت برنامج” وشوشة شات”على تلفزيون دبي بمشاركة الممثلة الأميركية شانن إليزابيث مونيان والإعلامية دوللي عياش والممثلة التونسية درة زروق، حيث تناول البرنامج فقرات ترفيهية ومقابلات مع فنانين واستشاريين ومختصين بجميع الجوانب المعنية بعالم المشاهير، وأخيرًا في رمضان 2018 قدمت برنامج الطبخ”مطبخ هيونة” على قناة العدالة واستضافت فيه العديد من المشاهير في الخليج.