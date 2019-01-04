هيونداي تبتكر أغرب سيارة في العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ابتكرت شركة هيونداي الكورية مركبة جديدة بطراز فريد على مستوى التصميم الخارجي، وهو ما قد يقود لظهور أول سيارة بأربع أرجل.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن من المقرر أن تتخذ شركة هيونداي خطوات فعلية نحو أكثر الأفكار جنونًا في عام 2019، عندما تكشف عن سيارة “إليفيت” الاثنين المقبل.

وتعرض لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس يوم الاثنين، وهي أول سيارة تحمل طراز “UMV” مزودة بأرجل حتى تتمكن من السير فوق التضاريس الصعبة.

وهي ليست الوحيدة التي يمكن أن تظهر للجمهور للمرة الأولى في الأسبوع القادم، حيث تستعد شركة سوزوكي اليابانية لعرض نسختين معدلتين من أحدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات.

وكانت الشركة الكورية العملاقة، قد أطلقت صورة تشويقية لجمهورها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لمعاينة المركبة التي سوف يتم الكشف عنها بشكل رئيسي في معرض لاس فيغاس.

ومن المتوقع أن تصبح إليفيت واحدة من أكثر المفاهيم الغريبة على مستوى الأسواق العالمية، حيث أظهرت الصورة أنها تمتلك أربع أرجل مثبتة في عجلات مدفوعة بشكل آلي.