واتساب يختص هواتف أيفون بـ3 مميزات جديدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قدم تطبيق التراسل الفوري واتساب، 3 مميزات جديدة لهواتف أيفون الخاصة بشركة أبل الأميركية، والتي تمتلك انتشارًا واسعًا في العديد من الأسواق العالمية.

وحسب صحيفة “بزنس تايمز” الهندية، فإنه تم تحديث أول إصدار لعام 2019 لتطبيق التراسل الفوري للأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS، لجلب مجموعة جديدة من المميزات.

نسخة إصدار ” 2.19.10″ تضمنت العديد من الميزات الجديدة مثل ‘رد خاص’ في مجموعات الدردشة الخاصة بالتطبيق، وإمكانية إضافة ملصقات على الصور ومقاطع الفيديو.

وبخلاف الميزتين السابقتين، دعم واتساب في نسخته التحديثية الجديدة لنظام التشغيل، ميزة دعم “3D” لمعاينة حالة جهة الاتصال، وهي الميزة المعنية بالأجهزة التي تمتلك بصمة الأصبع.

وتختص الميزة الجديدة بالهواتف الأحدث من إنتاج سلسلة أبل أيفون الشهيرة، وتحديدًا بدءا من “أيفون 6” الذي تم إصداره في 2013، وصولًا للموديلات التي تم إصدارها خلال العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا 5 مميزات جديدة لجميع مستخدمي منصته الإلكترونية مع بداية العام الجاري، وذلك ضمن حملة تطوير لخدماته.