واتساب يفي بوعده بتقديم الميزة الذكية في 2019

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ينتظر عشاق تطبيق التراسل الفوري واتساب، وفاءه بوعوده والتي تتمثل في إصدار مجموعة من المميزات الجديدة على المستوى الفني.

وحسب صحيفة “إنديا توداي” الهندية، فإن تطبيق واتساب سيقوم بالكشف خلال الفترة القادمة عن مجموعة جديدة من المميزات الخاصة بالاستخدام، وذلك في إطار سعيه لتطوير خدماته في الفترة المقبلة.

وتشمل المميزات الجديدة إضافة إمكانية استخدام بصمة الأصبع لإغلاق التطبيق بشكل خاص، وهي الميزة التي قد وعد بها واتساب خلال العام الماضي.

ومن المنتظر أن يقوم التطبيق بطرح تلك الميزة الهامة خلال الأشهر القليلة المقبلة على نطاق ضيق من المستخدمين الذين يمتلكون هواتف ذكية تدعم استخدام بصمة الأصبع.

وكان واتساب قد طرح 5 مميزات جديدة، من بينها وضع “اللون الأسود”، والذي كان قد تم الكشف عنه مؤخرًا.

وتكمن الميزة الثانية في إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية تلقائيًا بشكل متتالٍ، دون الحاجة إلى الضغط على كل منها على حدة، فيما كانت الميزة الثالثة هي إمكانية إجراء مكالمة جماعية عبر قروبات الدردشة المختلفة.

وبخلاف الميزات السابقة، قدم تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا مجموعة إحدى الخصائص التي تُسهل مهام المستخدمين في الاطلاع على مقاطع الفيديو من خلال الإشعارات.

ويقدم واتساب أيضًا ميزة تسمح بترتيب أولوية جهات الاتصال المختلفة، وذلك وفقًا لمعدل التواصل والاطلاع على الصور الشخصية وغيرها من الأمور.