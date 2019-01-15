واتساب يكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها

المواطن - متابعة

يعمل تطبيق التواصل الفوري “واتساب” على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفله وفتحه عبر بصمة الإصبع، وذلك في محاولة لتوفير حماية إضافية لحساباتهم.

وأوضح موقع “WABetaInfo” التقني، أن “واتساب” يختبر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية، وأن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن إضافة الميزة في التحديث الجديد للتطبيق.

وكان تطبيق واتساب قد أرسل قبل أسابيع تحديثاً جديداً على تطبيقه إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر “جوجل بلاي”، في إطار خطوات لاختبار الميزة الجديدة.

ويحتوي التحديث الجديد على ميزة “التصديق” أو authentication”، التي ستكون متوفرة في البداية في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، على أن يتم إضافتها لاحقاً إلى الهواتف التي تعمل بنظام “IOS”.

ونشر الموقع التقني صورة تظهر من التطبيق في النسخة التجريبية، وقد أقفلت واجهة التطبيق وحجبت رسائله، وفي الأسفل زر كتب عليه موافقة “تصديق” من أجل فتح التطبيق.

ويمكن عبر البصمة قفل الدردشات وجهات الاتصال المحفوظة في التطبيق، علاوة على قفل التطبيق نهائياً.

وفي خطوة تهدف للتسهيل على المستخدمين، أضاف واتساب ميزة الاستعانة برقم تعريف شخصي يمكن اللجوء إليه، في حالة كانت هناك كسور في ماسح بصمة الإصبع.