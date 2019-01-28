واتساب يمنح مستخدمي منصة الويب ميزة جديدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

بعد تقديمه لخدمة صورة في صورة الجديدة لمنصتيه لمستخدمي iOS وأندرويد، يعمل تطبيق واتساب المملوك لشبكة فيسبوك الآن على إضافة الميزة الجديدة لمستخدمي الويب.

وحسب تقرير من “وايبا إنفو” وهو المجرب الأول لخدمات واتساب الجديدة، فإن تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا سيسمح لمستخدمي “واتساب ويب” بمشاهدة مقاطع الفيديو داخل نافذة الدردشة بدون فتح صفحات أو تطبيقات خارجية.

وتأتي هذه الميزة كجزء من التحديث “0.3.2041 ” بالإضافة إلى عدد من التحسينات الجديدة والخصائص الداعمة للأمان في التطبيق.

وأضاف التقرير أن واتساب قد قدم أخيرًا تحديثًا جديدًا لمنصة الويب، مما يتيح إمكانية استخدام ميزة “PiP” لمقاطع الفيديو المستضافة على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام بالعمل على منصته دون الحاجة للانتقال إلى تلك المواقع.

ولتثبيت التحديث، يحتاج مستخدمو واتساب ويب إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وإعادة تشغيل المتصفح، وذلك لتفعيل الميزة الجديدة لتطبيق التراسل الفوري.

يذكر أن واتساب كان قدم تلك الميزة خلال الأيام القليلة الماضية لمستخدمي منصته على iOS وأندرويد، وذلك ضمن مجموعة من التعديلات والتطويرات التي يحاول واتساب إجراءها مؤخرًا.