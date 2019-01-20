واتساب يمنح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يسعى تطبيق التراسل الفوري واتساب، لتسريع وتيرة تطوير منصته الإلكترونية لمستخدمي هواتف أندرويد الشهيرة، وذلك لمواكبة نظيراتها أيفون والتي تعتمد على نظام التشغيل iOS الشهير.

وحسب ما جاء في صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن واتساب أضاف ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد، تشمل وضع أيقونة علامة الاتصال في قروبات الدردشة على منصة واتساب.

الميزة الجديدة والتي اعتمدها واتساب منذ فترة كبيرة لمستخدمي هواتف أيفون، باتت الآن متاحة لأجهزة أندرويد، والتي تملك انتشارًا كبيرًا على مستوى العالم.

وأوضحت الصحيفة أن التحديث الجديد لواتساب بنسخته الخاصة بنظام التشغيل أندرويد، سيشهد ظهور العلامة الجديدة فور تحميل المستخدمين له من المتاجر الإلكترونية.

وتهدف تلك الميزة الجديدة لتسهيل مهام التواصل بين المستخدمين، بحيث سيكون المرء قادرًا على إجراء اتصال ثنائي أو جماعي من خلال كبسة واحدة لزر علامة الهاتف.

ويأتي ذلك وسط سلسلة من التعديلات التي أجراها واتساب خلال الفترة الماضية، والتي كان على رأسها “الوضع المظلم” والملصقات وغيرها من المميزات التي كانت من ضمن المطالب الرئيسية لمستخدمي واتساب بالعالم.