واتساب يمنح ميزتين جديدتين لمستخدمي هواتف أندرويد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعتزم تطبيق التراسل الفوري “واتساب” المضي قدمًا في نقل العديد من التعديلات والتغيرات في خدماته إلى مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بمنصة تشغيل “أندرويد” الشهيرة.

وحسب ما جاء في تقرير موقع “وايبا إنفو”، فإن تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا سيدعم مستخدمي “أندرويد” بعدد من المميزات التقنية الجديدة، من بينها التحقق من الهوية وفتح التطبيق عن طريق بصمة الأصابع، وهي الميزة التي كان قد تم الكشف عنها لمستخدمي أيفون خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعمل واتساب على تقديم مجموعة من الميزات الجديدة في التطبيق لكل من مستخدمي الهواتف الذكية بنظام iOS وأندرويد، من بينها ميزة “الوضع المظلم”، والتي ستكون متاحة إلى مستخدمي أندرويد، بعد أيام من استقبال هواتف أيفون لها.

ويؤكد الموقع الذي يختبر المميزات الجديدة لواتساب بشكل حصري في بداية ظهورها، أن التطبيق سيمنح مستخدمي أندرويد ميزة بصمة الأصابع في التحديث الجديد، والذي من المتوقع أن يصدر خلال أيام قليلة.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب طرح 6 مميزات جديدة لمستخدمي أيفون مع بداية العام الجاري، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية الحديثة لمنصة الدردشة الأولى على مستوى العالم.