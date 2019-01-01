واتساب يواجه أزمة حقيقية بسبب سياسته الجديدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يواجه تطبيق التراسل الفوري واتساب أزمات عديدة على مستوى الخدمات خلال العام الجديد، لا سيما وأنه سيبدأ في استخدام منصته التكنولوجية لعرض الإعلانات المتعاقد عليها.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك حالة من السخط العام لدى العديد من مستخدمي واتساب على موقع تويتر، للحد الذي دفع بعضهم للتهديد باستخدام تطبيق تراسل آخر في حال أصرت إدارة واتساب المملوكة لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا على تنفيذ سياسة الإعلانات.

وتخالف سياسة وضع الإعلانات على “حالات الحسابات” كافة التعهدات التي أطلقها مؤسسو التطبيق الشهير الأصليون في 2012، وهو الأمر الذي أصاب المستخدمين بحالة من الغضب الشديد.

ومن جانبه، أكد تطبيق التراسل الفوري أنه بصدد اعتماد تغيير كبير في سياسته، بحيث سيتحول إلى منصة إلكترونية ربحية عن طريق الإعلانات المدفوعة.

وأوضح نائب رئيس واتساب كريس دانيالز أن تطبيق المراسلة الشهير سيعرض الإعلانات في خانة الحالة للمستخدمين، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من جانبهم، وذلك حسب ما جاء في موقع ذا نيكست ويب.

وأضاف أن “وضع الإعلانات في” الحالة ” سيكون وضعًا أساسيًا لتحقيق الدخل بالنسبة إلى الشركة العالمية، فضلاً عن كونه فرصة للشركات من أجل الوصول إلى قاعدة كبيرة من مستخدمي واتساب.

وعلى الرغم من كون واتساب لم يخرج بشكل رسمي لتحديد موعد تطبيق سياسة عرض الإعلانات في خانة الحالة، إلا أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الأمر مسألة وقت ليس إلا، مؤكدة أن بداية العام ستشهد تطبيق تلك السياسة بشكل فعلي.