واتساب يُطلق نسخة جديدة لمستخدمي أيفون.. هذه أهم مميزاتها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على إضافة بعض المميزات الجديدة لنسخته الخاصة بنظام التشغيل iOS، وهي الإصدار 2.19.11.

ويجلب هذا الإصدار الخاص بهواتف أيفون، عدداً من المميزات المهمة مثل السماح بالانتقال إلى خيار الرد الخاص في دردشة جماعية، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية.

تحتوي نسخة واتساب لنظام التشغيل iOS على تحديث جديد، وهو الإصدار 2.19.11 الذي يجلب بعض الميزات الجديدة المهمة، على رأسها السماح للمستخدمين هواتف أيفون باختيار خيار رد خاص جديد في محادثة دردشة جماعية، بالإضافة إلى خيار لإضافة ملصقات عند تعديل الصور أو مقاطع الفيديو على نسخة iOS الجديدة.

ويحمل التحديث الجديد أيضًا معاينة حالة جهة الاتصال من خلال اللمس، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي سيتطلب من المستخدمين تحميل أحدث نسخة من واتساب على هواتفهم للاستفادة منها.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب طرح 6 مميزات جديدة لمستخدمي أيفون مع بداية العام الجاري، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية الحديثة لمنصة الدردشة الأولى على مستوى العالم.